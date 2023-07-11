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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها التعب والتغيرات الهرمونية.. 4 أسباب وراء الإصابة بالقلق الليلي

القلق
القلق

غالبًا ما نشعر بمزيد من القلق خاصة في أوقات الليل، ويواجه الكثير من الأشخاص صعوبة في التعامل مع القلق خلال فترة الليل، حيث يتسلل القلق المفرط والشعور بالخوف إلى الذهن، ويواجه البعض الآخر صعوبًة في إدارة أفكارهم.

وبحسب دراسة نقلها موقع “Hindustan times” فإن هناك بعض الأسباب وراء الإصابة بالقلق، تلك الحالة التي تتفاقم خلال فترات الليل، نرصدها لكم في السطور التالية..

التعب: 
أحد أهم أسباب القلق خلال فترات الليل، هو الشعور بالتعب فهو يمكن أن يغذي الأفكار السلبية بشكل كبير جدا في الليل، فإذا كنا متعبين، نبدأ بالتفكير في مخاوفنا، خاصة مع الاستعداد للخلود إلى النوم، وهذا هو أحد اهم الاسباب في أننا نشعر بمزيد من القلق في الليل.

التغيرات الهرمونية:
تميل مستويات هرمون الكورتيزول إلى الانخفاض في الليل ، مما يسرع الأفكار المقلقة ويجعلنا نشعر بمزيد من الخوف والقلق.

عدم السيطرة: 
في الصباح عندما نكون جاهزين للذهاب إلى العمل ، نشعر أن الأمور تحت السيطرة، و لكن العكس هو الصحيح في الليل، قد نشعر أننا نفتقر إلى السيطرة على البيئة المحيطة بنا وهذا يجعلنا أكثر قلقًا ويشعرنا بالتوتر الزائد مما يصيبنا بقلة النوم ومايترتب عليها من آثار صحية.

الإرهاق:

الشعور بالارهاق من أسباب الشعور بالقلق ليلا ويؤثر على الإنسان بصورة سلبية كبيرة على صحته النفسية والجسدية لذا يجب أن يقوم الإنسان براحة نفسه بشكل كبير كل فترة.

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