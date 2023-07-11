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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تدعو لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، استيلاء الاحتلال الإسرائيلي على منزل عائلة "صب اللبن" بالقدس وتسليمه للمستوطنين.

وأكدت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن هذه الجريمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنزل من العائلة التي تقيم فيه منذ العام 1953 تأتي في إطار سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إرغامها لأبناء الشعب الفلسطيني على هدم منازلهم ومنشآتهم بحجة عدم وجود ترخيص لإفراغ القدس المحتلة من أبنائها

ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته للتدخل الفوري،  لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لتلك المحاولات المستمرة لإشعال دوامة العنف في المنطقة.

كما دعت الجامعة العربية إلي ضرورة التحرك ، لإيجاد آلية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

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فلسطين: الائتلاف الإسرائيلى الحاكم معروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته

-  الخارجية الفلسطينية تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل علي إنهاء الاحتلال

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن التصريحات والمواقف الاستعمارية العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في رده على ما صرح به الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الأيام الأخيرة تعري بشكل نهائي الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال، وحقيقة معاداته للسلام ومحاولاته المستميتة لتغييب شريك السلام الفلسطيني وتقويض أية فرصة ممكنة لحل الصراع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن تفاخر "بن غفير" بما يمثله في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برفضه أي تسوية أو إزالة أية بؤرة استيطانية عشوائية، تأكيد آخر على أنه وأتباعه وحلفاءه عناصر تخريبية تشعل الحرائق في ساحة الصراع وتسعى إلى تفجيرها، وتحارب أية جهود تبذل لتحقيق التهدئة وصولا إلى استعادة الأفق السياسي لحل الصراع بما يحقق أمن المنطقة واستقرارها، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

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خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

الجامعة العربية الإحتلال الإسرائيلي القدس سياسة التهجير القسري الشعب الفلسطيني

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