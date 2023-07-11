2 مليار جنيه حجم التكلفة الاستثمارية في ملف تحسين البيئة بالدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ لبحث ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالوحدات المحلية، وتم استعراض مؤشرات قياس الفعالية والكفاءة في تنفيذ انشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بشكل موضوعي وقابل للقياس والمقارنة العادلة والتنافس بين الوحدات لتحسين جودة الخدمة، على أن يتم إعداد تقرير شهري بتقييم الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور باسم الشريف، مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور عبده محمدين، مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتوفيق الخشن، استشاري مشروع كتشنر، وشكري حسين، استشاري مشروع كتشنر، وخالد جلال، مدير إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص، مدير جهاز نظافة وتجميل المنصورة.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبة أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر على البيئة وعلى صحة المواطنين وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ.

وأشار مختار، إلى أن التكلفة الاستثمارية التي أنفقتها الدولة على ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية، بلغت ملياريّ جنيه تقريبًا خلال 3 سنوات من خلال عدد من المحاور وهم: (رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - إنشاء مدفن صحي طبقًا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - إنشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة - إنشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة).

كما أشار المحافظ، إلى أن الدقهلية أصبحت نموذجًا يُحتذي به في إدارة منظومة المخلفات الصلبة والأولى في تطبيقها ونعمل عليها منذ 3 سنوات، وحققت المحافظة نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، وقضت على تجمعات المقالب العشوائية منذ عشرات السنوات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين البيئة.

وأكد مختار، أن الجمع المنزلي وتحصيل رسوم الخدمة هما الحل الوحيد والأمثل لاكتمال منظومة المخلفات الصلبة نهائيًا، لأنه بدون تحصيل رسوم لن تكون هناك خدمة، وبدون خدمة جمع القمامة ستتراكم في الشوارع وسينتج عنها انتشار الأمراض لأن المتولد اليومي كبير جدًا وليس هناك آلية لضبط هذه المنظومة بدون الجمع المنزلي.

وقال المحافظ، إن نجاح منظومة الجمع المنزلي ستؤدي إلى الحفاظ على البيئة من التلوث من خلال نظافة الشوارع بشكل كامل والحد من انتشار الاوبئة والأمراض وانتشار الحيوانات الضالة، والذي بدوره يؤدي إلى نقل العدوى للمواطنين وانتشار السعار من خلال عقر الكلاب الضالة للأطفال والمواطنين.

وثمّن مختار، دور وزارة التنمية المحلية والتخطيط لدعمهم الكامل والمستمر من أجل إنجاح المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية بالمحافظة.

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