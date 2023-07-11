ميدو يكشف كواليس الصفقة: إمام عاشور وقّع للأهلى.. انتهت

كشف أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن آخر المستجدات في مستقبل لاعب الفريق السابق إمام عاشور، والذي بات قريبًا من الانضمام إلى النادي الأهلي.

وقال ميدو، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "إمام فعل المستحيل لخوض تجربة الاحتراف والرحيل عن نادي الزمالك. إدارة النادي استطاعت أن تبيع اللاعب مقابل 3 ملايين دولار للاستفادة من مغادرته ماديًا".

وأضاف: "في ذلك الوقت، انتهت مرحلة إمام عاشور مع الزمالك، اللاعب لم يتأقلم مع الأجواء في الدنمارك، وأبلغ إدارة ناديه بعدم العودة مجددًا للدنمارك، الأمر سبب سمعة سيئة للاعبين المصريين هناك".

وأوضح: "والد زوجة إمام عاشور تحدث معي يوم الخميس الماضي، وأخبرني بأنهم منتمون للزمالك وأنه يرغب في العودة إلى مصر ونادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، ولن يستمر مع ميتلاند الدنماركي"

وتابع: "تواصلت مع إمام عاشور يوم الجمعة وسألته عما يريده، وأكد لي أنه لا يرغب في العودة للدنمارك ولديه العديد من العروض من داخل مصر وخارجها، فأخبرته بأنني أريد أن أعرف موقفه وما إذا كان يرغب في العودة إلى الزمالك تحديدًا".

واستطرد قائلًا: "إمام أخبرني بأنه ليست لديه أزمة في العودة للزمالك، لكنه سيختار العرض الأفضل ماديًا له، لأخبره بأن الزمالك لن يدخل في تلك (الخناقات) من أجل التعاقد معه".

ومضى قائلًا: "طالبت إمام بأن يقدم رغبة مكتوبة إلى ميتلاند بأنه لا يريد اللعب في مصر إلا للزمالك، لكنه كان يريد اختيار العرض المالي الأفضل، وفوجئت بأنه تحدث مع مسئولين بالنادي أمس، أخبرهم برغبته في العودة، لأعود لبعض المقربين من النادي الدنماركي، ليؤكدوا لي أنه وقع رسميًا للأهلي منذ 4 أيام، وأن الصفقة انتهت".

وأكمل: "لا أعرف لماذا تواصل معنا إمام، هل لديه أزمة نفسية ويريد أن يشعر بأن الجميع يريده؟ لا أعرف".

واختتم قائلًا: "إمام حاول اللعب بنادي الزمالك، أراد تبرئة نفسه أمام الجمهور بأنه حاول العودة لكن النادي لم يتحرك.. لا أحد يستطيع اللعب بالزمالك".