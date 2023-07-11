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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

جريدة الدستور

لحظات مؤلمة وجارحة عاشتها طفلة لا يتعدى عمرها التسعة أعوام داخل منزلها، إثر تعرضها لسقوط مياه مغلية عليها شوهت جسدها وتسببت في إنهاء حياتها بمنطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة.

  • لحظات الرعب

كعادتها استيقظت الطفلة عبير، 9 سنوات، وذهبت إلى خارج المنزل لقضاء طلبات الأسرة وشراء احتياجات الفطار، وكانت والدتها تعد الفطار، إلى جانب إناء مياه تم وضعه ليغلي تمهيدًا لعودة الفتاة واجتماع العائلة خاصة لذبح أضحية عيد الأضحى الماضي.

وعندما عادت الطفلة إلى منزلها وبمجرد دخولها المطبخ، تعثرت وسقط عليها الماء المغلي، لتعيش الأسرة ثواني رعب بمجرد سقوط الإناء على الطفلة، مما تسبب في تشويه وجهها وجسدها، وتم نقلها للمستشفى وبمحاولة إسعافها وعقب مرور أيام تصل لأكثر من 10 أيام على إصابتها، سلمت الفتاة روحها لبارئها وتوفيت لتنتهي رحلتها في الدنيا بـ9 سنوات فقط.

  • تفاصيل الحادث

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوط إناء ماء مغلي فوقها، أثناء تواجدها داخل منزلها بمدينة 15 مايو.
وردت إشارة من المستشفى العام، لضباط قسم شرطة 15 مايو، مفادها استقبال الطفلة "عبير"، 9 سنوات، مصابة بحروق من الدرجة الثانية، وتوفيت جراء إصابتها.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة الطفلة بحروق عقب سقوط إناء ماء مغلي فوقها تم نقلها للمستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها داخل المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

  • قرارات النيابة

قررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وتسليمها لذويها، وطلب تحريات المباحث عقب سماع أقوال الأسرة والشهود الذين أكدوا صحة الواقعة

طفلة لحظات الرعب ذبح أضحية العيد الأضحى تسع سنوات

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"مياه مغلية شوهت جسدها".. لحظات رعب مؤلمة عاشتها "الطفلة عبير" بمايو

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