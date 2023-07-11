رابط بوابة التعليم الأساسي لتحويلات المدارس الحكومية

يوفر موقع بوابة التعليم الأساسي التابع إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة العديد من الخدمات للطلاب بداية من روضة الأطفال وحتى الشهادة الإعدادية، كما يوفر تسجيل تحويلات المدارس، وتعرض الدستور رابط بوابة التعليم الأساسي تحويلات المدارس.

رابط بوابة التعليم الأساسي

يستطيع الطلاب التابعين إلى محافظة القاهرة إجراء تحويلات المدارس عبر رابط بوابة التعليم الأساسي، أو الضغط مباشرة على الرابط التالي من هنا.

، ثم اختيار أيقونة استمارة طلب التحويل، واكتب كافة البيانات التي تظهر أمامك بدقة .

ونوهت بوابة التعليم الأساسي أن التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط، وضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

ويوضح أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وفي حالة وجود اي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

تحويلات المدارس عبر بوابة التعليم الأساسي

وأكدت بوابة التعليم الأساسي على ضرورة إرفاق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)، و اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات، لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة ، على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا، بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.