رئيس جامعة بني سويف يُكرم محمود عنتر ثاني العالم في جودو المكفوفين

أهدى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، درع الجامعة وشهادة تقدير للطالب محمود سامي عنتر بالفرقة الثالثة قسم التاريح بكلية الآداب ولاعب منتخب الجودو للمكفوفين، كما وجه بصرف مكافأة مالية له بعد حصوله على الميدالية الفضية، والمركز الثاني في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية بباريس.

بحضور الدكتور رمضان عامر عميد كلية الآداب، والدكتورة منال السيد رئيس قسم التاريخ بالكلية، والكابتن محمد فاروق مدير عام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وعبر الدكتور منصور عن سعادته وفخره بما حققه محمود عنتر ابن جامعة بني سويف في منافسات بطولة الجودو التي أقيمت في فنلندا، مؤكداً أنه نموذج مشرف وملهم، فى قوة العزيمة وتحدى الصعاب، وأن الجامعة تعمل على إبراز النماذج المشرفة من الطلاب والتى تعد قدوة للجميع.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف: نعمل دائمًا على تشجيع الموهوبين والمتميزين لما يتمتع به طلاب الجامعة من إبداع وتميز فى المجالات المختلفة، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم، مشيداً بالقدرات المميزة التي يمتلكها أبناء الجامعة من ذوي الهمم والمراكز المتقدمة التي يحققونها علي مختلف الأصعدة المحلية والدولية، ما يعد تتويجاً للجهود التي تبذلها الجامعة من أجل هؤلاء الطلاب.

وعبر الطالب عن سعادته بتكريم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأول من قام بتكريمه عقب وصوله إلى مصر، مؤكداً على دور الجامعة فى دعم أبناءها الطلاب فى كافة الأنشطة الرياضية.