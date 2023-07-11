حلمي طولان يعيد سيراميكا إلى سكة الانتصارات بالفوز الأهم في الموسم

انتظر فريق سيراميكا كليوباترا مباريات 6 حتى يتمكن من تحقيقه انتصاره الأول في بطولة الدوري المصري الممتاز تحت قيادة فنية من المخضرم حلمي طولان إذ استطاع سيراميكا أن يسجل الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع الـ33 قبل الأخير على ستاد المقاولون العرب.

سيراميكا يفوز في المباراة الأهم في الموسم

كان سيراميكا في أشد الاحتياج لتحقيق هذا الانتصار الذي يعد الأهم بالنسبة له على الاطلاق في الموسم الحالي لأن بهذا الفوز خرج من أزمته الشديدة، ووضعيته الصعبة، والمعقدة في الدوري، وابتعد تماما عن منطقة الخطر، ودخل المنطقة الدافئة بارتقاءه إلى المركز العاشر بعد أن كان في المركز الـ12 بزيادة رصيده إلى 37 نقطة جمعها من انتصارات سبعة فقط، وهو ثالث أقل الفرق تحقيقا للانتصار، و16 تعادلا، وهو بهذا الرقم الكبير ملك التعادلات مع فريق المقاولون العرب الذي يحتل المركز السادس، وهزائم عشر.

سيراميكا مع طولان

طولان هو المدير الفني الثالث لسيراميكا في الموسم الجاري بعد كل من أحمد سامي، والتونسي معين الشعباني، وهو تسلم الفريق متواجدا في الترتيب الـ11 بـ31 نقطة حصدها من انتصارات ستة، و13 تعادلا، وهزائم ثمانية.

أي جمع سيراميكا بقيادة فنية من طولان 6 نقاط من انتصار وحيد، وتعادلات ثلاثة، وهزيمة وحيدة.

سيراميكا هو الفريق الوحيد في الدوري الذي فارق أهدافه صفر حيث أحرز 31 هدفا، وهدافه أحمد ياسر ريان برصيد 8 أهداف، واستقبلت شباكه 31 هدفا أيضا.

سيراميكا والامتناع عن الفوز 13 مباراة

قبل هذا الفوز كان سيراميكا قد امتنع تماما عن تحقيق الانتصار في 13 مباراة متتالية أي منذ فوزه على فريق البنك الأهلي بنتيجة 2 – 1 في الأسبوع العشرين، وبعده تعادل في مباريات عشر مع فرق حرس الحدود، والمقاولون، والإسماعيلي، وأسوان، والداخلية، والإتحاد السكندري، وغزل المحلة، وفاركو، وسموحة، وطلائع الجيش، ولم ينهزم سوى في مباريات ثلاث بنفس النتيجة هدف نظيف على يد فرق الزمالك في الأسبوع الـ19، وفيوتشر في الأسبوع الـ29، والأهلي في الأسبوع الـ27.

بيراميدز يمنح الدوري للأهلي

على الجانب الآخر بهذه الخسارة منح بيراميدز لقب الدوري إلى الأهلي طواعية واختيارا حيث توقف رصيده عند 67 نقطة جمعها من 20 انتصارا، وتعادلات سبعة، وهزائم خمس.

بيراميدز والتعثر الأول

هذا هو التعثر الأول لبيراميدز في المباريات العشر الأخيرة حيث تمكن قبلها من تسجيل الفوز في اللقاءات التسعة على فرق أسوان، والداخلية، والإسماعيلي، وغزل المحلة، والحرس، والإتحاد، وفيوتشر، وفاركو، وسموحة.

كما أن بيراميدز لم يخسر منذ الأسبوع الـ21 حين تعرض للخسارة أمام البنك بنتيجة 1 – 2، وبعدها تعادل مع المقاولون دون أهداف في الأسبوع الـ23.

سيراميكا مع باتشيكو

بالرغم من فقدان لقب الدوري إلا أن البرتغالي جايمي باتشيكو أحدث طفرة على أداء ونتائج بيراميدز في الدوري إذ حين تولى مسئوليته الفنية خلفا لليوناني تاكيس جونياس كان الفريق محتلا المركز الرابع بـ20 نقطة حصدها من انتصارات ستة، وتعادلين، وهزائم ثلاث.

أي حصد بيراميدز بقيادة فنية من باتشيكو 47 نقطة في 21 لقاء حيث تغلب في 14 لقاء، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر في لقائين.

أحرز بيراميدز 51 هدفا وهو الثاني على مستوى الأقوى هجوما، وهدافه هو الجنوب إفريقي فاجري لاكاي بـ10 أهداف بينما تلقت شباكه 22 هدفا، وهو أيضا الثاني من حيث الأقوى دفاعا مع فيوتشر الذي يحتل المركز الرابع.

سيراميكا أفقد بيراميدز في الموسم الحالي نقاط أربع، حيث استطاع سيراميكا أن يفرض عليه نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الأسبوع الـ16 على استاد الدفاع الجوي.