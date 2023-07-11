8.0 مليار نسمة عدد سكان العالم فى يوليو 2023

بمناسبة اليـــــــوم العالمـــــي للسكــــــان

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 11 / 7 /2023 بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وقد بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار"النهوض بالمساواة بين الجنسين لخلق عالم أكثر عدلاً ومرونه واستدامة"

ويتضمن البيان لقطات لحالة السكان في العالم وحالة السكان في مصر.

حالة السكان في العالم

وفقاً لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022)

بلغ عدد سكان العالم 8.05 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2023[1]

1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً *(تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).

6.77 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً (تشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا).

من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصف عام 2035، ويبلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

تقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقياً والأولى على مستوى الدول العربية.

يشهد عام 2023 تغيراً هاماً في ترتيب الدول من حيث عدد السكان حيث ترتقى الهند إلى المركز الأول وتتراجع الصين إلى المركز الثانى.

بلغ معدل النمو السكانى على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2023، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدماً إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب فى دول مثل أسبانيا -0.1%، ألمانيا -0.04٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.7%، الكونغو 3.2%.

بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم 26.7 طفل لكل ألف مولود حي عام 2023، ينخفض هذا المعدل إلى 1.4 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.6 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا، 70.5 طفل لكل ألف مولود في سيراليون.

­­­وفقاً لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان

بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2023 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.7 طفل في دولة مثل النيجر، 6.1 طفل في تشاد.

65٪ نسبـة النساء المتزوجات اللاتـي يستخدمن أى وسـيلة لمنـع الحمل في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2023، وترتفع تلك النسبة فى دول مثل النرويج ، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 8 %.

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2023 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 77 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً 70 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث، وفى الدول العربية 69 سنة للذكور، مقابل 74 سنة للإناث.

حالة السكان في مصر

1- وفقــاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2023 (بالزيادة الطبيعية)

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، ثم إلى 104.5 مليون نسمة في 1/1/2023 بزيادة قدرها 9.7 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 105.9 ذكر لكل 100 أنثى.

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 9.5 مليون نسمة وذلك في 1/1/ 2023.

يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.3٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9% فقط في بداية عام 2023 (وفقاً للهيكل العمرى لتعداد عام 2017).

بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2023.

بلغ معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.6٪ في يناير 2023، بمعنى أن كل 100 فرد في سن العمل (15- 64 سنة) يعولون حوالى 62 فرد ممن هم أقل من أو أكبر من سن العمل.

ارتفعـت الكثافة السكانية الكلية من 92.4 نسمة/ كم2 عام 2017 إلى 104.5 نسمة/ كم2عام 2023.

2- وفقاً لبيانات مسح صحة الأسرة المصرية

بلغ معدل الإنـجاب الكلى عام 2020 على مستوى إجمالي الجمهورية 2.85 طفل لكل سيدة وفقاً للمسح الصحى للأسرة المصرية2021 والذى انخفض مقارنة بمعدل إنـجاب قدره 3.5 طفل لكل سيدة وفقاً لبيانات المسح السكانى الصحى عام 2014.

3-

وفقــاً للإسقاطات السكانية المستقبلية (2020- 2070)

بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69سنة، وللإناث 73.5 عام 2023.

من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2032 إلى 123.7مليون في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.85 مولود لكل سيدة ويصل إلى 146 مليون عام 2042، بينما في حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 1.6 مولود لكل سيدة عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان حوالى 116.7 مليون عام 2032، ويصل إلى 126.5 مليون عام 2042.



4- وفقاً لبيانات الإحصاءات الحيوية (مواليد، وفيات) خلال الفترة (2014 - 2022)

انخفض معدل المواليد في مصر من 26.8 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 21.2 لكل ألف نسمة عام 2022.

ارتفع معدل الوفيات من 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 7.2 لكل ألف نسمة عام 2021 بسبب جائحة كورونا ثم انخفض مرة أخرى ليصل 5.8 لكل ألف نسمة عام 2022.



انخفض معدل الزيادة الطبيعية من 21.1 لكل ألف نسمة عام 2017 إلى 13.9 لكل ألف نسمة عام 2021 ثم ارتفع مرة أخرى لتصل 15.4 لكل ألف نسمة عام 2022.



5- وفقاً لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2022

بلغ حجم قوة العمل من السكان (15 سنة فأكثر) 30.1 مليون نسمة (25 مليون نسمة من الذكور، 5.1 مليون نسمة من الإناث).

بلغ معدل البطالة 7.2٪ عام 2022، ويرتفع هذا المعدل بين الإناث ليصل إلى 18.4٪ مقابل 5.0٪ بين الذكور.



جهود الدولة لخفض النمو السكانى

المشروع القومى لتنمية الأسرة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذى يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، ويتم تنفيذ المشروع على مدار 3 سنوات بداية من العام المالى 2022/2023.



مصادر البيانات:

الإسقاطات السكانية المستقبلية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تقديرات السكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2023.

مصر في أرقام، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

نشرة إحصاءات المواليد والوفيات، بيانات أولية، 2022.

التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،2017.

النشرة السنوية المجمعة لبحث القوي العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2022.

وزارة التضامن الاجتماعى.

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=17

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=109

حالة سكان العالم 2023، صندوق الأمم المتحدة للسكان.

World Population Prospects, 2022.



* تصنيف المناطق "الأكثر تقدماً" و "الأقل تقدماً" مخصص للأغراض الإحصائية ولا يعبر عن المرحلة التي بلغتها بلد أو منطقة معينة في عملية التنمية.