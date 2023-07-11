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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 3 متهمين باستعراض القوة في شبرا

جريدة الدستور

أجلت محكمة جنايات شبرا، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين لاتهامهم بالاتجار في الهيروين والحشيش المخدرين واستعراض القوة والعنف باستخدام سلاح ناري ضد موظف عمومي لجلسة الغد.

كشف أمر إحالة المتهمين وهم كل من "محمد. ص"، عامل خردة، "عطية. ن "، لحام كهرباء، "إسلام. ش"، تاجر سيارات، بأنهم بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية حازوا وأحرزوا لجوهرين مخدرين "الهيروين والحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

واستعملوا القوة والعنف باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش مع موظفين عموميين وهم أفراد شرطة مباحث قسم قليوب لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وذلك بمحاولة الفرار ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم وتمكنوا من ضبطهم وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد اثنين سلاح ناري غير مششخن -فرد خرطوش- وحيازة أداة كاتر مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مبرر مهني، وأطلق المتهم الأول في داخل المدن عيارا ناريا.

محكمة جنايات شبرا محاكمة الهيروين موظف عمومي استعراض القوة

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