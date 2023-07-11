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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الجهات المختصة بشان موقف إسناد الربع الأول من الخطة الاستثمارية، حيث وجه محافظ بورسعيد بسرعة إنجاز العمل، للبدء في تنفيذ مشروعات الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك بناءً على الخطة الاستثمارية التي تم وضعها في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، المحافظ، بضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلى التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع على مستوى الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المشروعات المطلوب تنفيذها في برامج الخطة الاستثمارية سواء في مجال الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة وإقامة المشروعات التنموية والخدمية، التي تساهم في تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

ووجّه محافظ بورسعيد بالتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية المختصة، وتكثيف الجهود للاستمرار في خطط التنمية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل على الارتقاء بها.

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استثمارية استعرض استراتيجي الاستثمارية أحياء المحافظة

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