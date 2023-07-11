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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 13 منشأة وضبط 896 حالة إشغال في حملات موسعة بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

كلّف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات والتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع والمنتجات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفي هذ الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات، واستهدفت الحملة طريق الجيش بدءًا من سبورتنج حتى لوران مرورًا بمناطق جليم وشدس وزيزينيا.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع إحدى فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى وضبط 35 كيلو دواجن وأجزاء دواجن ذبح خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام كمية كبيرة من المخبوزات، جميعها معدة لبيعها للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 29 محضرًا متنوعًا و8 إنذارات والتحفظ على 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 26 ألف جنيه.

وقادت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزة ثان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت الحملة شوارع  25 بحرية، 25 مستشارين، أطلس، 6 أكتوبر ومتفرعاته، طريق الكورنيش، جمال عبد الناصر، منطقة المعمورة الشاطئ.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضر متنوع و29 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ21 ألف جنيه وإعدام 96 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي والتحفظ على 83 حالة إشغال متنوع.

ونفذّ حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت طريق الجيش، شارع البكباشي العيسوي، السباعي، الارمن، إسكندر إبراهيم، امين خيرت الغندور، صلاح الدين شعبان، ميدان سيدى بشر الترام ، ش خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشأت وتحرير 18 محضر متنوع و14 إنذار والتحفظ على 515 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد للتأكد من جودة المنتجات والسلع بالمحال التجارية والإلتزام بالأسعار شملت الحملة طريق الجيش، شارع قيصر ، شارع صفية زغلول، السلطان حسين، سعد زغلول، الغرفة التجارية، الإسكندر الأكبر، شامبليون وأسفرت الحملة عن تحرير 30 محضر متنوع و8 إنذارات وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش على المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت شواع الأمان والقفال وأسفرت عن رفع كمية كبيرة من الإشغالات وغلق 2 منشأة.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة استهدفت شوارع الجمهورية وجمعية سيدى مسعود والشرقاوى ومربع الورش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشأت والتحفظ على 16 حالة إشغال متنوع.

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محافظ الإسكندرية الحملات المكبرة المنشآت العامة والأسواق غلق 13 منشأة إزالة الاشغالات

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