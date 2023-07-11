الكرملين: روسيا سترد على قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

اعتبر الكرملين الروسي، الثلاثاء، أن احتمال دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو يشكل خطورة كبيرة على الأمن الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريحات اليوم، إن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على قرار فرنسا إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، محذرا من أن هذا القرار "خطأ" وستكون له عواقب، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قليل خلال قمة حلف الناتو اليوم في ليتوانيا إرسال بلاده صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين «سنقوم بتحليل عميق لاجتماعات الناتو واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن روسيا كما نراقب عن كثب قمة الناتو».

واعتبر الكرملين أن انضمام السويد إلى الناتو له آثار سلبية على أمن روسيا وسيتطلب ردا منها.

واوضح الكرملين أن الأوروبيين لا يريدون تركيا في أوروبا ولا ينبغي أن تكون لدى أنقرة أي أوهام بهذا الخصوص.

