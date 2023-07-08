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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقعة بإطلاق سراح قادة آزوف لأوكرانيا

الكرملين
الكرملين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، عن أن تركيا انتهكت الاتفاقيات الموقعة بإطلاق سراح قادة آزوف إلى أوكرانيا.

جاء هذا وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وأكد بيسكوف: "لم يبلغ أحد روسيا عن نقل قادة جماعة آزوف من تركيا إلى أوكرانيا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار متحدث الكرملين إلى أنه وفقًا لبنود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة آزوف في تركيا حتى انتهاء الصراع.

ويجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة حالية إلى تركيا.

الكرملين تركيا قادة آزوف أوكرانيا الرئاسة الروسية

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