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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

بعد مشاركة نجله بالمهرجان.. المخرج مراد منير يعتذر عن عضوية لجنة التحكيم

مراد منير ونجله
مراد منير ونجله

يتقدم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، بأسمى آيات الشكر للمخرج الكبير مراد منير، لإيثاره الإبداع على نفسه، حيث إن البيت الفني للمسرح قد اختار عرضا من عروضه المتقدمة للمسابقة الرسمية وهو "ياسين وبهية" من إخراج نجله يوسف مراد منير.

 

تشارك في العرض ابنته ليلى مراد منير، فاعتذر المخرج الكبير مراد منير عن وجوده عضوا في لجنة التحكيم في الدورة ال16، وبعد اعتذاره وجهت له إدارة المهرجان الشكر والتقدير، وستعلن خلال أيام عن أسماء لجنة التحكيم للدورة السادسة عشرة.

 

وكتب المخرج مراد منير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك": "تم اختيارى عضو لجنة تحكيم فى المهرجان القومى السادس عشر صدر قرار وزارى بذلك، اختارت لجنة البيت الفنى عرض يوسف مراد منير ابنى ياسين وبهية للتسابق فى المهرجان، كان امامى اختيار من اثنين إما أنا أو ابنى وحرصا على النزاهة.. اخترت.. أبلغت محمد رياض رئيس المهرجان اعتذارى عن عضوية لجنة التحكيم متمنيا التوفيق والنجاح للجميع".

 

اختبارات اختيار الشباب لورشتي التمثيل والإلقاء 

 

كان المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان الكبير محمد رياض، بدأ اختبارات اختيار الراغبين في الالتحاق بورش المهرجان، وشهد مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا إقبالا كبيرا من الراغبين في دخول الورش التي أعلن تم الاعلان عنها مؤخرا، والتي تضم المدرب والفنان أحمد مختار لورشة التمثيل، والفنان خالد عبد السلام لورشة الإلقاء.

 

كما أعلن المهرجان القومي للمسرح، عن أسماء المكرمين بالدورة الـ 16، ومنهم رياض الخولي، محمد أبو داوود، محمد محمود، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، وغيرهم.

 

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المخرج مراد منير عضوية لجنة التحكيم عضوية لجنة التحكيم يعتذر

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