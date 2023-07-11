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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السبت.. انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و حمى الوادى المتصدع، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها،  في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتى تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية و المال العام 


وأشار الداودي، في بيان، إلى أن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ومن ثم الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أنه من المقرر تحصين الحيوانات بلقاحىّ الحمى القلاعية وهما ( الثلاثى المتعدد – الثنائى ) أو لقاح الحمى القلاعية المدمج ، بالإضافة إلى لقاح حمى الوادى المتصدع ، مضيفا أنه سيتم تحصين العجول الصغيرة من عمر 3 أشهر بلقاح النيموباك مع لقاحىّ الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، على أن يتم التحصين بجرعة تنشيطية بعد شهر من إعطاء الجرعة الأولى.

ولفت إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتعريف المربين بهما وأعراض كل منهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية.

15 يوليو أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي الالتزام بكافة التعليمات الالتزام استعدت

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