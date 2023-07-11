إحباط ترويج 50 طربة حشيش فى الشرقية

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع الشرقية، القبض على تاجر مخدرات وربة منزل قبل ترويجهما كمية كبيرة من المواد المخدرة على عملائهما بمركز أبوحماد.

وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات، فرع العاشر من رمضان، عن ترويج كل من "هيثم. ن"31 سنة، عاطل، و"نجلاء. ف"، 43 سنة، المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، على نطاق واسع وترويجه على عملائهما.

تم ضبطهما بكمين أعد لهما بالقرب من كوبرى الشباب، أثناء استقلالهما السيارة رقم 1424 ملاكى، بحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كيلوجرامات ومبلغ مالى وهاتفا محمول.

وتبين حيازتهما المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهواتف للاتصال بعملائهما وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.