السبت.. "من فات قديمه تاه" فى افتتاح مهرجان الأوبرا الصيفي على "المكشوف"

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفل لفريق استوديو العاصمة الذي يضم نخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان المتخصصون في المسرح الغنائي، ويحمل عنوان " مونولوج .. من فات قديمه تاه" رؤية مسرحية وتدريب الدكتور محمد عبد القادر ، توزيع أوركسترالي وقيادة وجدي الفوى ومن إخراج الدكتور هاني عبد الناصر، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 15 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من المونولوجات والاسكتشات والثنائيات الغنائية المسرحية والسينمائية الشهيرة التى قدمها نجوم الأبيض والأسود بأسلوب ساخر وكوميدى، منها عيب اعمل معروف ، نبوية ، ليلي طال ، الحب بهدلة ، متستعجبشي متستغربشي ، أهل الفن ، الفول ، أما أنت جرئ والله ، ميمي وفيفي ، يا عريس الغفلة ، الراجل ده هيجنني ، عاوز اروح ، احنا التلاتة ، مراتي نساية ، قلبي يا غاوي خمس قارات ، ادي العيش لخبازه ، يا سلام على حبي وحبك ، العقلاء ، الدنيا ليه متعبة ، صاحب السعادة.

أداء إبراهيم سعيد ، ادهم مراد ، هاجر أحمد ، داليا سمير ، سمر محمد ، رحاب خطاب ، عبد العزيز محمد ، شروق النوبي ، ليديا ذكي ، مصطفى مهلل ، مهاب رجب ، محمد مصطفى ، محمود عزمي ، محمود إيهاب ، ملك عاطف ، مؤمن عماد ، نغم وائل ، هاجر أحمد ، يوسف الصافوري ، وفي الأداء التمثيلي دكتور هاني عبد الناصر ، مريم ناظم ، يوسف طارق .

يذكر أن قالب المونولوج هو أحد الفنون الشعبية المصرية المتوارثة، واكتسب شعبية كبيرة لمحاكاته الواقع حيث يرصد وينتقد بطريقة فنية السلبيات التى تطرأ على المجتمع لمعالجتها عن طريق القوى الناعمة من الفنون و الموسيقى، وعادة ما يأخذ إطارا كوميديا ساخرا وجذابا لطبيعة الشخصية المصرية ويبنى على جمل تمثيلية غنائية ذات إيقاعات سريعة تقوم على إبراز الفكرة والمفاهيم الأساسية له .