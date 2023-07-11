محافظ أسوان يتفقد لجان تلقي رغبات أهالي النوبة لصرف التعويضات

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد لجان المرحلة الثالثة لتلقي رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحقًا والتي بدأت في 9 يوليو الجاري.

جاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وفاء الدولة بحقوق أهالي النوبة لمن لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.

ورافقه محافظ أسوان، جولته لمتابعة أعمال لجنة تلقي الرغبات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد ياسر عبدالشافي، السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد مدني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أهمية الوصول للمستحقين من خلال التنسيق بين اللجان المختصة والمحليات والجمعيات الأهلية حتى يتسنى قيامهم بالتوجه إلى اللجنة الخاصة بهم لإنهاء الإجراءات المتعلقة التعويضات.

ولفت إلى أنه تم التجهيز والاستعداد داخل الـ 13 لجنة المخصصة لتلقي رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف مما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم، حيث أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات، ويقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض، ويتم إرفاق المستندات الثبوتية المطلوبة.

وأكد محافظ أسوان، حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق، وهو ما يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار إلى أن لجان تلقي الرغبات تضم 10 لجان موزعه على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة بواقع 1129 طلبًا، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن، وبالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضي الزراعية، فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو بواقع 1738 طلبًا، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيتم ذلك داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بواقع 1217 طلبًا، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المُقام عليها مسكن (الجزر) بواقع 207 طلبات.

وخلال جولته التفقدية حرص المحافظ على الاستماع لمطالب المواطنين، وأعطى توجيهاته الفورية للمسئولين بتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة.

IMG-20230711-WA0006

IMG-20230711-WA0011