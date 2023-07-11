مصرع "الجد" وإصابة 4 أفراد من أسرته فى تصادم سيارة بجدار بالشرقية

لقى شخص مصرعه، فيما أصيبت أسرة كاملة في حادث سيارة ملاكي بجدار بدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى منيا القمح المركزي كلًا من "عادل. ص. م"، 65 سنة، "جثة هامدة"، ونجله "أحمد"، 37 سنة، "أ. ع"، 35 سنة، طبيب صيدلي، مصابًا بكدمات وسحجات بالوجه، وزوجة الابن "إسراء. أ. ع"، 35 سنة، طبيبة جلدية، مصابة باشتباه كسر في قاع الجمجمة، والطفل "مالك"، يبلغ من العمر عامين، مصابًا بكسر في الساق اليمنى.

وتبين وقوع حادث تصادم سيارة بالجدار بطريق القراقرة، دائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عنه وفاة الجد وإصابة الأسرة كاملة.

وتم نقل المصابين لمستشفى منيا القمح المركزي، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.