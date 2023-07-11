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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تستعد لتفعيل كارت الخدمات الموحد.. ومصدر: ليس بديلا لبطاقات الدعم

بطاقة التموين
بطاقة التموين

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم توحيد حزمة الخدمات بتجربة كارت الخدمات الموحد الذي سيتم إطلاقه بمحافظة بورسعيد مطلع الشهر المقبل، ضمن توجه الوزارة واستعداداتها للتفاعل مع منظومة الحوكمة التي تستهدفها الدولة للقضاء على أشكال الفساد وتيسير مهمة تقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن كارت الخدمات الموحدة المزمع تطبيقه بصورة مبدئية، ليس بديلاً للبطاقات التموينية التي تقدر بنحو 64 مليون بطاقة، لكنه يضمن تحقيق أكثر من خدمة عبر وسيلة موحدة تبدأ بتوفير السلع التموينية وصولاً للحصول على الخدمات العلاجية مروراً بعدة خدمات أخرى من بينها الخدمات البريدية، وهو ما يحقق راحة المواطن وسهولة في الوصول لأكبر قدر من الخدمات بواسطة أقل وسيلة ممكنة.

وأوضح أن الكارت وسيلة عصرية ومتطورة وأكثر أمناً بالنسبة لحامليه، خاصة وأنه يضمن وصول الخدمة لمستحقيها ومزود بخاصية تحول دون السطو عليه، مشيراً إلى أنه مؤمن بواسطة إحدى شركات الأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، مشدداً في الوقت ذاته أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.

وحول كيفية الحصول على كارت الخدمات الموحد، لفت إلى أن الأمر بسيط للغاية، حيث يحتاج رب الأسرة إلى فتح حساب شخصي بهيئة البريد، يتضمن بياناته الشخصية من بطاقة الرقم القومي ورقم محمول مسجل باسمه، موضحاً أن المسألة ليست إلزامية ولا يتم إجبار أحد على استخراجه ويتم الصرف بانتظام لمن يحملون البطاقة أو الكارت الموحد. 

وعن موعد تطبيقه، كشف المصدر أن الوزارة تستعد لصرف الحصة التموينية من سلع وخبز مدعم لنحو نصف مليون مواطن بمحافظة بورسعيد، اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تم استبدال البطاقات التموينية وإتاحة الكارت لجميع المواطنين بالمحافظة، على أن تبدأ إجراءات التعميم على باقي المحافظات تباعاً.

وعن اختيار محافظة بورسعيد لبدء التشغيل التجريبي، قال إن الدولة وجدت من تجربة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حافزاً للتوسع في الخدمات المقرر أن يشملها الكارت الموحد سواء المتعلقة بصرف السلع التموينية أو خدمات العلاج والبريد وما سيتم إضافته لاحقاً من معاشات وخدمات النقل وغيرها وفي حالة نجاح التجربة سيتم التعميم على باقي المحافظات، إضافة إلى ذلك أنه قد تم الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات بها.

وشدد على أنه بعد تجربة التأمين الصحي الشامل والخدمات التموينية، ستتاح لأهالي بورسعيد تجارب أخرى تتعلق باستخدام الكارت الموحد لركوب كافة أنواع المواصلات، وكذلك استخدامه في صرف المعاشات، تكافل وكرامة، وخدمات البنوك، وغيرها من الخدمات.

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