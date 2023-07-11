حلف الناتو: الخطاب النووى الروسى خطير.. وسنتخذ قرارات مهمة لتعزيز الردع

قمة فيلنيوس

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، أن الحلف سيراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي، معربًا عن إدانتهم خطط روسيا لنشر رءوس نووية في بيلاروسيا.

واعتبر ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا قبيل انطلاق قمة فيلنيوس التي تجمع أعضاء الحلف، أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، لكنه أوضح أنهم لم يرصدوا أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلًا من الناتو.

وقال ستولتنبرج إن قمة الناتو سترسل إشارة واضحة بدعم أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف، مشيرًا إلى أن أعضاء الناتو سيتخذون قرارات مهمة لتعزيز الردع والدفاع المشترك.

وأضاف: "الناتو سيؤكد التزامه بدعم أوكرانيا عسكريًا لاستعادة أراضيها، وعلى روسيا سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، في وقت سابق اليوم، إن إعلان واشنطن عن زيادة الدعم العسكري لكييف يؤكد أنها غير مهتمة بالحل السياسي، مشيرًا إلى أن أوروبا أول من ستواجه العواقب الكارثية للتصعيد في أوكرانيا.