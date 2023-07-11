ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قمة فيلنيوس

حلف الناتو: الخطاب النووى الروسى خطير.. وسنتخذ قرارات مهمة لتعزيز الردع

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، أن الحلف سيراقب عن كثب ما تقوم به روسيا على الصعيد النووي، معربًا عن إدانتهم خطط روسيا لنشر رءوس نووية في بيلاروسيا.

واعتبر ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا قبيل انطلاق قمة فيلنيوس التي تجمع أعضاء الحلف، أن الخطاب النووي الروسي خطير ومتهور، لكنه أوضح أنهم لم يرصدوا أي تغيير في تحركات روسيا النووية يستدعي تدخلًا من الناتو.

وقال ستولتنبرج إن قمة الناتو سترسل إشارة واضحة بدعم أوكرانيا للحصول على عضوية الحلف، مشيرًا إلى أن أعضاء الناتو سيتخذون قرارات مهمة لتعزيز الردع والدفاع المشترك. 

وأضاف: "الناتو سيؤكد التزامه بدعم أوكرانيا عسكريًا لاستعادة أراضيها، وعلى روسيا سحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، في وقت سابق اليوم، إن إعلان واشنطن عن زيادة الدعم العسكري لكييف يؤكد أنها غير مهتمة بالحل السياسي، مشيرًا إلى أن أوروبا أول من ستواجه العواقب الكارثية للتصعيد في أوكرانيا. 

الناتو ستولتنبرغ روسيا نووية النووي قمة فيلنيوس

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ