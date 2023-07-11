ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم": لا شكاوى من امتحان الديناميكا والأسئلة من المنهج

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قالت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ"الدستور"، إن الغرفة لم تستقبل أي شكاوى بشأن امتحان مادة الديناميكا لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان كان من المنهج ولا يوجد أي شيء من خارجه.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن غرفة عمليات الثانوية العامة رصدت عددا من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) صباح اليوم، مؤكدا أن هذه الصور تعود لامتحان العام الماضي وليس لها أي صلة بامتحان اليوم.

وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الرياضيات التطبيقية الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الأكثر قراءة

سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أولياء الأمور ينتظرون نهاية "بعبع الثانوية العامة": هنعمل حفلة

الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء (خاص)

السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم

مصرع شخص وإصابة 14 إثر حادث انقلاب سيارة فى الفيوم

احتاج 95 غرزة.. رفض دفع الإتاوة فمزقوا جسده في المحلة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين تطالب بتدويل الصراع وإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ