انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى الباراليمبية المؤهلة لباراليمبياد باريس

انطلقت بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بباريس أيضًا 2024، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

وتبدأ مشاركات منتخبنا الوطني في البطولة غدًا الأربعاء، حيث يلعب إبراهيم محمد بدر، جمعة محمد عبدالحميد، في نهائي مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F56، ويلعب كريم محمود عبدالتواب في مسابقة 100 مترعدو للفئة الطبية T44.

ويشارك المنتخب الوطني لألعاب القوى الباراليمبي في البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين هم: إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، جمعة محمد عبدالحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبدالتواب فئة T44 في مسابقة 100 متر عدو، عبدالرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل، عبدالعزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100 متر عدو و400 متر عدو.

و يرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من: أحمد خيري، ياسر فتحي، أسامه فؤاد، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية.

وكانت بعثة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى باريس الجمعة الماضية، وتعرض اللاعب محمد كمال للإصابة ولن يستطيع المشاركة في مسابقة قذف القرص للفئة الطبية F37، والمقرر لها يوم 16 يوليو الجاري.