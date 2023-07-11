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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب مشاجرة وخلافات قديمة.. متهم يعترف بقتل مسن فى العجوزة

مشاجرة
مشاجرة

تواصل النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة قتل شاب عجوز في منطقة العجوزة بسبب خلافات بينهما.

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وذكر أن خلافات بينهما أدت إلى تشاجرهما، وخلال المشاجرة اعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه.

وأكد شهود العيان اعتداء المتهم على القتيل، بالإضافة إلى تفريغ وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم تحديد هوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة بالجيزة عجوز منطقة العجوزة شاب قتل خلافات

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