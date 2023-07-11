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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى المطرية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المطرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال تبيّن نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق السادس في عقار مكون من 11 طابقًا، وعلى الفور تم فرض كردون أمني حول العقار لعدم امتداد الحريق إلى باقي العقارات المجاورة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى باقي شقق العقار، وأُجريت عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبالفحص تبيّن أنّ الحريق لم يسفر عن خسائر في الأوراح أو إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

المطرية شقة سكنية حريق السيطرة

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