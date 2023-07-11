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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق تسبب فى وفاة سيدة بالخليفة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق ميكروباص متهم بالتسبب في وفاة سيدة أثناء عبورها الطريق في منطقة الخليفة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها.

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف، بادعاء حادث سيارة، وتوفيت.

وكشفت التحريات عن أنه أثناء عبور المتوفاة الطريق صدمتها سيارة ميكروباص، وتم تحديد السيارة وضبط السائق والتحفظ على السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

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