ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ختام أكبر ورشة عمل باللغة الإنجليزية للتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية

الغرف التجارية
الغرف التجارية

اختتمت إدارة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، فعاليات أكبر ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية بمشاركة 580 متدربا.

وشارك المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في حفل ختام أولى ورش العمل لأمانة التدريب والتثقيف لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل"
وذلك بحضور  النائب حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية وأسامة العدوي، الأمين العام المساعد لشؤون الأمانات، وعصام منسي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمود سيد، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وعدد كبير من قيادات الحزب وشباب وفتيات الاسماعيلية المشاركين في الورشة، وذلك بمكتبة مصر العامة.

حاضر في الورشة كلا من الدكتور أحمد محمد أمين، دكتور المحاسبة والمالية بالأكاديمية البحرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي بلبورصات وسفير مؤسسة المحاسبين الأمريكية، ودنيا رضوان، مدرب اللغة الإنجليزية ومترجم فوري لبعض السفراء والهيئات، في الفترة من 5 يوليو وحتى 10 يوليو.

أحمد عثمان اتحاد الأفريقي اسماعيلية الاتحاد الإفريق الاسماعيلى

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

مصدر بـ"التعليم": جار تتبع امتحان الديناميكا المتداول على السوشيال ميديا

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

تداول صور امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

إصابة 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين فى حادث تصادم بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟