ختام أكبر ورشة عمل باللغة الإنجليزية للتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية

اختتمت إدارة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، فعاليات أكبر ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل بالإسماعيلية بمشاركة 580 متدربا.

وشارك المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في حفل ختام أولى ورش العمل لأمانة التدريب والتثقيف لحزب مستقبل وطن، تحت عنوان "ورشة عمل باللغة الإنجليزية والتأهيل لسوق العمل"

وذلك بحضور النائب حماد موسي أمين عام حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية وأسامة العدوي، الأمين العام المساعد لشؤون الأمانات، وعصام منسي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور محمود سيد، أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وعدد كبير من قيادات الحزب وشباب وفتيات الاسماعيلية المشاركين في الورشة، وذلك بمكتبة مصر العامة.

حاضر في الورشة كلا من الدكتور أحمد محمد أمين، دكتور المحاسبة والمالية بالأكاديمية البحرية ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي بلبورصات وسفير مؤسسة المحاسبين الأمريكية، ودنيا رضوان، مدرب اللغة الإنجليزية ومترجم فوري لبعض السفراء والهيئات، في الفترة من 5 يوليو وحتى 10 يوليو.