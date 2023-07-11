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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب بكلية العلوم صمموا "أبواب ببصمة اليد والوجه"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فريق طلابي بالفرقة الرابعة بقسم الحاسب الآلي بكلية العلوم، وذلك لتصميمهم مشروع "التحكم فى الأبواب من خلال القفل الذكي" عن طريق بصمة اليد أو الوجه أو برقم سري "password"، بحضور كلاً من الدكتور  عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور حازم المشنب عميد الكلية، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور زكريا عطية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق أن شباب الجامعة دائماً ما يقدم صوراً متجددة من الإبداعات التي تواكب البحث العلمي، مضيفاً أن ادارة الجامعة لا تألوا جهداً فى إكتشاف الطلاب المبدعين والمبتكرين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

وأشاد الدكتور عبد الناصر يس بالفريق الطلابي، والذي يبرهن على أن الجامعة تزخر بالعديد من النماذج الطلابية المبدعة في كافة المجالات العلمية، مقدماً شكره لرئيس الجامعة علي دعمه للطلاب المبتكرين والمبدعين، وتوفير المناخ المناسب لهم وكافة التجهيزات الفنية من معامل وغيرها لتنفيذ أفكار مشاريعهم العلمية، وربطهم بالتكنولوجيا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور حازم المشنب، أن أهم ما يميز هذا المشروع أنه يمكن تنفيذه بتكلفة أقل من المستخدمة حالياً، موضحاً أن فكرة المشروع والتي قام بتفيذها كلاً من الطالب محمود حسني والطالب محمد سمير عبارة عن التحكم في الأبواب من خلال القفل الذكي، حيث يمكن فتح الباب من خلال بصمة اليد أو بصمة الوجه أو password أو من خلال التليفون المحمول، ويمكن أيضاً تطبيق هذا القفل على الخزنة أو السيارات، وذلك تحت إشراف الدكتورة آلاء الشيخ مدرس بقسم الفيزياء بالكلية.

ئيس الجمهورية إدارة الجامعة ارة التعليم والطلاب التكنولوجيا التكنولوجيا الحديثه

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