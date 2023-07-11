النرويج ترفع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى 239 مليون دولار

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن النرويج تعلن عن رفع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى 239 مليون دولار.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.

وفي وقت سابق صرح الكرملين بأن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز إف- 16 ينطوي على "مخاطر واضحة".