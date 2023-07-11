ads
الثلاثاء 11 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

النرويج ترفع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى 239 مليون دولار

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن النرويج تعلن عن رفع مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام إلى 239 مليون دولار.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترسل ذخائر عنقودية لأوكرانيا لأول مرة، وهي خطوة تم اتخاذها لمساعدة أوكرانيا في الوقت الذي تشن فيه هجومًا مضادًا ضد روسيا.

وفي وقت سابق صرح الكرملين بأن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز إف- 16 ينطوي على "مخاطر واضحة".

ذخائر عنقودية أوكرانيا روسيا مساعدات عسكرية لأوكرانيا الكرملين الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

ارتفاع الأمواج يعوق جهود انتشال "غريق كليوباترا".. و"فرى دايف" لمواجهة خطر الصخور

مصدر بـ"التعليم": جار تتبع امتحان الديناميكا المتداول على السوشيال ميديا

إحالة عصابة الاتجار فى الأعضاء البشرية فى الجيزة إلى الجنايات

اليوم.. مؤتمر صحفى عالمى لإعلان تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

تداول صور امتحان الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة

إصابة 21 شخصًا بينهم 6 سودانيين فى حادث تصادم بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل صحيح أن "حلف شمال الأطلسى".. ما زال الأقوى؟!

وائل لطفي

لعنة عبادة الماضى

منى رجب

البنات المصريات قادمات

عبدالوهاب داود

كلهم يريدون الجوائز.. ولا أحد يريد أن يكتب

ماجد حبته

قمة الناتو.. قمة الرعب!

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟