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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بالمراوح والكراسى.. "عم سعيد" يخفف ساعات انتظار الأمهات أمام لجان الثانوية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أمهات يجلسن على الرصيف أمام أبواب المدارس لا يتوقفن عن الدعاء لأبنائهن طوال ساعات الامتحان دون اكتراث لدرجات الحرارة المرتفعة في انتظار لحظة خروج الطلاب.. مشهد يتكرر يوميًا منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ولكنه لم يمر مرور الكرام أمام أعين "عم سعيد" - صاحب أحد محلات تصليح المراوح بالقاهرة، الذي استرعى انتباهه جلوس الأمهات على أرصفة المدارس بهذا الشكل، فما كان أمامه إلا مساعدتهن بما يستطيع.

من أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قال "عم سعيد"، إنه عادة لا يفتح المحل ويستقبل الزبائن إلا بعد الظهيرة، ولكن مشهد انتظار الأمهات للطلاب، دفعه إلى مساعدتهن في تخطي ساعات الانتظار التي لا تخلو من القلق.

وأضاف "عم سعيد"، أنه مع توجه الطلاب برفقة أولياء الأمور إلى المدارس، يخرج من منزله مبكرًا قبل موعد عمله، لإخراج المراوح السليمة وبعض الكراسي لإراحة الأمهات من أجواء الطقس الحار.

وتابع: "أولياء الأمور أكثر توترًا من أبنائهم، لذا؛ يجب التعامل معهم برفق، وما أفعله ما هو سوى عمل خيري بسيط لا يكلف شيئًا"، داعيًا أصحاب المحال الموجودة أمام مدارس الثانوية العامة، للتعامل لمساعدة أولياء الأمور بالمثل.

امتحانات الثانوية العامة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدور الأول)، اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالبا وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالبًا وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالبًا، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالبًا وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
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