"المسطرة".. وسيلة دعاية وترويج لمراكز التدريب على أبواب لجان الثانوية

على أبواب لجان امتحانات الثانوية العامة وجدت مراكز تدريب الطلبة للدخول بالكليات ذات القدرات، فرصة دعائية لها من خلال توزيع "مساطر" خصصتها للطلبة عند الخروج من اللجان، ولكن تهافت عليها أولياء الأمور قبل خروج أبنائهم، وقابلوا هذه الهدايا الدعائية تلك بشئ من الفرحة والمزاح.

وقالت السيدة نهى أحمد عن هذه الهدايا أنها تضفي شئ من البهجة على الجو العام وتحد من التوتر به، كما تعمل على تخفيف بعض من أثر الامتحان على الطلبة، حتى وإن لم يلتحق الطلبة بهذه المراكز بعد ذلك.

‏ ‏بينما قال أحد الشباب المسئولين عن هذه الدعاية، أن هذه وسيلة جديدة للترويج لمركزهم، وكذلك لإدخال بعض السرور على الطلبة عقب خروجهم من الامتحان، مشيرًا إلى أنه يكون سعيدًا أثناء قيامه بذلك، فهو مازال طالبا ويشعر بشعور كل طالب في هذه الفترة الصعبة.

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ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEMمادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).