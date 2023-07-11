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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السبت.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية قويسنا" أمام الدائرة الأولى إرهاب

هيئة المحكمة برئاسة
هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة،، نظر القضية رقم 12289 لسنة 2015 جنايات قويسنا والمتهم فيها 18 شخصا بتهم مختلفة والمعروفة باسم (خلية قويسنا)، بجلسة السبت المقبل. 

وتعقد الجلسة بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

ويمثل في القضية 3 متهمين من بين 18 متهما بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة محررات ومطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض التنظيم محل التهمة الأولى وحيازة أسلحة (بنادق آلية) وذخيرة وأسلحة بيضاء دون ترخيص بذلك أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان رئيس استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى قد أصدر قرارا في يونيو الماضي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ بتغيير مسمى الدائرة الثامنة جنايات وادي النطرون إلى الدائرة الأولى إرهاب إستئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون على ان يشمل اختصاصها كافة قضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية على مستوى محكمة استئناف طنطا والتي تشمل محافظات (الغربية - المنوفية - القليوبية - كفر الشيخ).

الاتجار بالبشر الانضمام لجماعة محظورة الهجرة غير الشرعية المستشار سامح عبد الحكم جنايات وادى النطرون

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