آخر موعد للتقديم في الكلية الأكليريكية بإيبارشية سمالوط

أعلنت إيبارشية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، عن فتح باب الألتحاق بالكلية الإكليريكية الملحقة بالإيبارشية.

وكشف الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط في بيان له عن شروط الألتحاق بالكلية الإكليريكية قسم النهاري: أنه لايكون سبق له التقديم، في اختبارات الكلية الإكليريكية في الأعوام السابقة، وإحضار صور شخصية وصور للبطاقة الشخصية وجواب تذكية من أب الأعتراف.

ولفت إلى أنه أخر موعد للتقديم 5 اغسطس 2023، على أن يكون موعد الأختبار والمقابلة الشخصية يوم 7 أغسطس 2023.

يذكر أنه كانت قد أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق بالقوصية في أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق على ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد.

وهذا ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.

◄الكلية الإكليريكية

هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية



وهي كلية علمية لاهوتية تهدف إلى إعداد كوادر قبطية أرثوذكسية روحانية قادرة على التعليم اللاهوتي والكنسي من خلال الكتاب المقدس والتقليد.

تعتبر الكلية اللاهوتية القبطية الأ ُرثوذكسية امتدادًا لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية ، التي أسسها القديس مار مرقس الرسول في القرن الأَول للميلاد ، والتي نالت آنئذٍ شهرة واسعة ، بل وكانت رائدًة في العلوم اللاهوتية ، بشهادة آباء الكنيسة ، وقد استمرت هذه المدرسة حتى توقفت في القرن الخامس الميلادي.

وكانت محاولة لإعادة افتتاحها في أيَام البابا كيرلس الرابع المعروف بأبي الإصلاح ، إذ مهد لإنشاء مدرسة إِكليريكية لتعليم الإكليروس في الفجالة سنة 1862م ، ثم بعد ذلك افتتح مدرسًة إكليريكية سنة ١٨٧٥م ، وما إِنْ جاء البابا كيرلس الخامس حتى أعاد افتتاح الإكليريكية في نوفمبر ١٨٩٣م بحي الفجالة بالقاهرة ، وعينٍ لها يوسف بك منقريوس ناظرًا، و بعد نياحته عُيَّن الأستاذ الأرشيدياكون حبيب جرجس أستاذًا ثم مديرًا لها، وبعد ذلك انتقل مقر الكلية الى مهمشة عام ١٩١2م ، وحتى سنة ١٩٥١م حينما انتقلت إلى مقرها الحالي بدير الانبا رويس .

و بعد نياحة الأرشيدياكون حبيب جرجس ، تولى القمص إِبراهيم عطية إدارتها حتى سنة 1962م حينما قام قداسة البابا كيرلس السادس برسامة القمص أنطونيوس السرياني أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية باسم ” نيافة الأنبا شنوده” وهكذا صار للكلية الإكليريكية أسقفٌ.

وقد اختارته العناية الإلهية فيما بعد ليكون البطريرك ١١٧ للكنيسة في ١٩٧١م ، وفي السنة 1967م قام قداسة البابا كيرلس بسيامة القمص باخوم المحرقي أسقفًا عامًا للدراسات اللاهوتية العليا والبحث العلمي باسم الأنبا غريغوريوس ، الذي وضع لائحة الكلية، كما أسس القسم الصباحي الجامعي.