"ما بقاش إلا القليل".. طلاب المرج يحتفلون بقرب انتهاء امتحانات الثانوية قبل الديناميكا

سيطرت حالة من الارتياح على طلبة الثانوية العامة في لجنة مدرسة المرج، وذلك مع قرب انتهاء ماراثون الثانوية العامة، حيث يخوض طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات بعد قليل امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا".

وعبر الطلبة عن فرحتهم قبل دخول لجنة امتحان الديناميكا، بالصور التذكارية والمراجعة أيضًا، حيث قال الطالب محمد السيد، بأن فترة الامتحانات من أصعب الفترات الصعبة التي مررنا بها.

كما نوه أحمد علي، بأن الامتحانات تسببت في ضياع فرحتهم بقدوم عيد الأضحى المبارك، بسبب المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية، قائلًا:"الحمد لله فات الكثير ما بقى إلا القليل".

في حين قال يوسف محمد، أحد طلاب الشعبة العلمية قسم الرياضة، بأن جدول الامتحانات كان ظالما بعض الشئ لطلبة الشعبة العلمية، بسبب ضيق الوقت بين المادة والأخرى.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.