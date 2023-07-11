الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعشية عيد الرسل اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم الثلاثاء 11 يوليو، بعشية عيد الرسل الأطهار المعروف باسم عيد الرسولين بطرس وبولس.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غدًا الأربعاء بعيد الرسل، ويفطر الأقباط بعد صوم دام لمدة 37 يومًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم عيد الرسل 2023، صلوات القداسات الإلهية بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة.

- طقس اللقان

ويتميز صلوات قداس عيد الرسل 2023، بإقامة صلوت طقس اللقان، والذي تقيمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ثلاث مرات في العام.

وفى عيد الرسل، تُقرأ النبوات من العهد القديم، من "كتاب صلوات اللقان"، ويقوم الكاهن بـ"رشم الصليب"، أو وضعه على جباه الرجال بعد الصلاة على المياه، كرمز للاغتسال من الخطية.

وحسب الاعتقاد المسيحي، فإن عيد الرسل هو تذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس عام 67 ميلاديًا، ويأتي بعد فترة من الصوم الذي تختلف مدته ما بين عام وآخر، إذ تتراوح مدته ما بين 14 و49 يومًا، وبلغت هذا العام 31 يوما.

وصيام الرسل هو أقدم صوم عرفته المسيحية فى كل أجيالها، وأشار إليه السيد المسيح فى الإنجيل بقوله: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة الأرثوذكسية، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.