لجان الثانوية العامة تفتح أبوابها أمام الطلاب لأداء امتحان الديناميكا

تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددهم 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة وربع من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي 98658 طالبا.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة ثانية).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات)

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح أول أمس، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، بإجمالى عدد (371891) طالب/ طالبة.

كما يؤدى عدد (95552) طالب/طالبة الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضيات، وعدد (251684) طالب/وطالبة الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالب/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ( ورقة أولى) .

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (4) حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجولوجيا بمحافظة بنى سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.