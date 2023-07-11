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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السويد: حققنا خطوة كبيرة نحو عضوية حلف الأطلسى

رئيس الوزراء السويدي
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، مساء الإثنين، إن بلاده اتخذت خطوة كبيرة نحو نيل عضوية حلف شمال الأطلسي بعد التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسماح لستوكهولم بالانضمام إلى الحلف.

وأضاف كريسترشون في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج: "أشعر بارتياح كبير، لقد كان هذا هدفي منذ فترة طويلة، وأعتقد أننا حصلنا على رد جيد جدا اليوم واتخذنا خطوة كبيرة جدا نحو العضوية".

ورحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل الإثنين إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي على انضمام السويد إلى الناتو الذي كان يعطله منذ أكثر من سنة.

وأكد بايدن في بيان "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية - الأطلسية".

وأشار إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدول الثانية والثلاثين في الحلف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره التركي أردوغان اليوم الثلاثاء في أثناء وجوده في ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ستولتنبرغ، مساء الإثنين، أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف إلى البرلمان التركي.

وأفاد ستولتنبرج في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو في ليتوانيا، الثلاثاء: "يسرني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إحالة بروتوكول انضمام السويد إلى مجلس الأمة التركي الكبير في أقرب وقت ممكن، والعمل عن كثب مع المجلس لضمان التصديق".

واعتبر ستولتنبرج أن إتمام مسعى انضمام ستوكهولم للناتو "خطوة تاريخية".

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