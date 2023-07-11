رئيس وزراء السويد: تقدمنا خطوة كبيرة نحو الانضمام للناتو

قال رئيس وزراء السويد، إن بلاده تقدمت خطوة كبيرة نحو الانضمام للناتو، متعهداً بالالتزام بكافة التعهدات لتركيا مقابل الانضمام للناتو.



وفي وقت سابق، قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، الإثنين، إن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد للانضمام إلى التحالف العسكري.

يأتي هذا الإعلان عشية قمة الناتو في فيلنيوس، ليتوانيا ، ويمثل تحولًا مذهلاً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان قد اقترح في وقت سابق، أن السويد لا يمكنها الانضمام إلى الحلف إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي، حيث وقف أردوغان في طريق انضمام السويد إلى الناتو لأكثر من عام بسبب العديد من المخاوف.

لكن بعد ذلك وافق الرئيس أردوغان على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى في أسرع وقت ممكن وضمان التصديق عليه.

وقال ستولتنبرغ في تغريدة بعد اجتماع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس: “هذه خطوة تاريخية تجعل كل حلفاء #NATO أقوى وأكثر أمانًا”.

وكانت تركيا قد قاومت محاولة السويد للانضمام إلى حلف الناتو لفترة طويلة، وأعطت أسبابًا متعددة - بما في ذلك الاتهامات بأن المسؤولين السويديين كانوا متواطئين في مظاهرات معادية للإسلام ، مثل حرق القرآن.

والأهم من ذلك، تزعم تركيا أن السويد تسمح لأعضاء الجماعات الإرهابية الكردية المعترف بها بالعمل ، وعلى الأخص حزب العمال الكردستاني المتشدد (PKK). غيرت السويد قوانين الإرهاب في وقت سابق من هذا العام ، مما جعل الانضمام إلى هذه الجماعات جريمة، رغم أن ذلك لم يكن كافياً لتركيا بعد.