عاطل يستغل صورة شخص من ذوي الهمم لوضعها على بطاقته الشخصية

تمكن ضباط مباحث قطاع الأحوال المدنية بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل خلال تواجدة داخل السجل المدني، وذلك بعد اصطحابه شخص من ذوي الهمم للتصوير بدلًا منه خلال استخراج بطاقة رقم قومي وذلك للهرب من التجنيد.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد المحضر المحرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية "فرع بحث الدقهلية" لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بورود معلومات أكدتها التحريات بشأن قيام "هشام .ع.ج"، 29 عامًا، عامل، ومقيم قرية منشأة السلام مركز تمى الأمديد باستخراج بطاقة رقم قومي ببياناته وصورة شخص أخر من ذوى الاحتياجات الخاصة بقصد الهروب من أداء الخدمة العسكرية.

بالفحص تبين رغبة المتحري عنه فى الحصول على بطاقة رقم قومي ببياناته، وصورة شخص يدعى" السيد.ط.م.ح"، 27 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات القرية لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصد استخدامها في التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتحري عنه قام بالاتفاق مع شقيقه "محمد "، 31 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات القرية، الذي قام باصطحاب الثاني والتقدم لإدارة شرطة الأحوال المدنية بسندوب والتوقيع على الإقرارات المطلوبة كضامن بأن الحاضر هو شقيقه "هشام"، على غير الحقيقة مما ترتب عليه التصوير بدلا منه.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط الأول وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، و

تحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۲۲۳۷ / ۲۰۲۳ جنح قسم أول المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كما اجتمع محمد رمضان مدير عام الرياضة بالدقهلية، و مجدي عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، اليوم الإثنين ، بمديرى مراكز الشباب، والتنويه عن بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأوليمبى بالدقهلية، في اطار اهتمام ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية.