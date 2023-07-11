"الصحة": تشغيل الحضانات بمستشفى الخطاطبة أغسطس المقبل

ناقشت اليوم لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة هناء سرور عضو لجنتي الصحة والقيم بمجلس النواب، وذلك للمطالبة بسرعة تشغيل قسم الحضانات بمستشفى الخطاطبة المركزي، و ذلك بحضور النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، وبحضور الدكتور أشرف الإتربي، مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة، و الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وطالبت النائبة الدكتورة هناء سرور بسرعة الانتهاء من فرش و تشغيل قسم الحضانات بمستشفى الخطاطبة المركزي، حيث سبق و تقدم النائب أحمد أبوزيد، عضو مجلس النواب بطلب منذ عام لوزير الصحة و السكان للمطالبة بسرعة تشغيل الحضانات وحتى الآن لم تعمل هذه الحضانات.

من جانبه، قال الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، إنه بالفعل تم البدء بالفرش وسيتم التشغيل و إضافتها على سيستم طوارئ الوزارة بدءًا من يوم ١ / ٨ / ٢٠٢٣، وذلك لحين الانتهاء من توريد محول الكهرباء الخاص بتشغيل المستشفى.

يأتي هذا فيما تمت أمس الأحد المعاينة الأولية لوحدة إسعاف طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، وذلك تنفيذًا للاقتراح برغبة المقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و المقدم من النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بشأن إحلال وتجديد وحدة إسعاف طوخ طنبشا و الواقعة علي الطريق الزراعي ببركة السبع.

وقامت لجنة من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وهيئة الإسعاف بالمنوفية برفع مساحي على الطبيعة ورسم كروكي للمبني القديم، و تم عمل محضر أولي وسوف تقوم اللجنة بالانعقاد مرة أخرى الاسبوع القادم لإنهاء باقي الإجراءات لرفعها لهيئة السكة الحديد لإنهاء إجراءات الإحلال و التجديد.