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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيغير حياة المصريين بالخارج... الهجرة تستهدف إطلاق تطبيق جديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تسعى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلي إطلاق تطبيق جديد للمصريين بالخارج ليقدم العديد من الخدمات التي تساعد مواطنينا في الخارج.

ويرصد " الدستور"  أبرز المعلومات التي تميز التطبيق الجديد:

 


يضم التطبيق أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات.

يتميز التطبيق بألوان مختلفة مستلهمة من البيئة المصرية، و تعبر عن الشخصية المصرية.

يضم أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات.

،كما يضم تطبيق «المصريين في الخارج» مختلف المحفزات التي تتعلق بالاستثمارات

 

يضم التطبيق قسم "إجازاتي" والذي يحتوى على النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات

يضم أيضا قسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرهم،


ويضم التطبيق أقسام  العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي"

يشتمل التطبيث على إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب

 


جدير بالذكر أن خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية في مصر.

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