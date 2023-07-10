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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اجتماع تحضيري لبدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع محمد رمضان مدير عام الرياضة بمديرية الشباب في محافظة الدقهلية، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، اليوم الإثنين، مع مديري مراكز الشباب، والتنويه عن بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة الرياضية والبطل الأولمبي بالدقهلية، في إطار اهتمام ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بالنشء والشباب واكتشاف المواهب الرياضية.

ناقش المجتمعون، اكتشاف وانتقاء أبطال للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للمصارعة مواليد من 2011/01/01 إلى 2013/12/31، وذلك بقاعة المصارعة بمقر نادي دكرنس الرياضي، التابع لإدارة شباب دكرنس وذلك يوم السبت 15 يوليو 2023 فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

كما تم التحدث والمناقشة حول بعض المعلومات الرياضية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وأكد ضرورة أن يكون لدى الملتحقين بالمشروع نوع من الثقافة العامة، والالتزام والانضباط الرياضي والأخلاقي والديني.

وأشار مجدي عبد السلام مدير عام الإدارة، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هو ضمن الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف المواهب الرياضية، والذي يتم تنفيذه وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

 

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محمد رمضان الدقهلية دكرنس شباب مراكز الشباب

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