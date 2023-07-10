الغانى ياوانور يحصد لقب رجل مباراة الإسماعيلي والداخلية

منحت رابطة الأندية المصرية المحترفة الغاني ياو أنور الجناح الأيمن للاسماعيلي لقب "رجل المباراة" في المواجهة التي جمعت فريقه أمام الداخلية بالأسبوع الثالث والثلاثين بالدوري الممتاز مساء اليوم الاثنين بإستاد الإسماعيلية التي انتهت بفوز أبناء الفانلة الصفراء بهدف نظيف سجله اللاعب المحترفين به ويعد الرابع له هذا الموسم وانقذ الدراويش من الهبوط للقسم الثاني

وكان ياو انو نجم الإسماعيلي قد فاز بلقب رجل المباراة من قبل في مباراة فريقه أمام فيوتشر في الدور الأول للدوري والتي أنتهت بالتعادل السلبي بإستاد الإسماعيلية ويعد اللاعب أحد الصفقات التي تعاقد معها يحيى الكومي رئيس النادي المستقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة

تجدر الإشارة إلي أن ياو أنور الجناح الأيمن للإسماعيلي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية التي طال انتظارها وتقدر بحوالي 40الف دولار .

