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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ذكرى وفاة محمود رضا.. تعرف على قصة مؤسس فرقة رضا وأعماله

محمود رضا
محمود رضا

فى مثل هذا اليوم  منذ 3 أعوام رحل عن عالمنا الفنان الكبير ومصمم الرقص المصرى، محمود رضا، حيث ولد في 18 مارس عام 1930 ورحل فى 10 يوليو 2020.

ولد في محافظة القاهرة وتزوج من خديجة فهمي، وأنجب ابنته شيرين رضا وقدم العديد من الأعمال التي لها علاقة بالرقص أبرزها “غرام فى الكرنك”، وطاف في محافظات عدة بالصعيد والأرياف، حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح والمناسبات.

حياة محمود رضا

تتلمذ محمود رضا على يد أخيه الأكبر علي، وحصل على  بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، عام 1954، وظهر فى العديد من الأعمال الفنية كراقص، ثم أسس فرقة رضا للفنون الشعبية عام 1959.

تأسيس فرقة رضا 

فى عام 1959، أسس الفنان الراحل محمود رضا فرقة رضا، لتكون أول فرقة متخصصة فى الفنون الشعبية والرقص، بالاشتراك مع شقيقه الكبير، على رضا، وزوجته فريدة فهمي، بعد وفاة نعيمة عاكف، قدمت الفرقة أول عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وكان عدد أعضائها 39 عضوًا، ما بين عازف وراقص وراقصة.

ولكن دائمًا تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن، فى عام 1961، صدر قرار جمهورى بتأميم الفرقة، لتصبح الفرقة تابعة للدولة ويديرها محمود وعلى رضا، انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية

جوائز فرقة رضا

- حصلت على الميدالية الذهبية الجائزة الأولى والثانية عن رقصة النوبة
- الميدالية الذهبية عن رقصة يا مراكبي
- الجائزة الأولى والميدالية الذهبية من مهرجان جوهانسبرغ 1995
- حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية

أعمال محمود رضا 

- أحبك أنت
-  بابا أمين
- عروسة المولد
- أغلى من عينيه
- قلوب حائرة
- فتى أحلامي
- غريبة
-  ساحر النساء
-  قبلني في الظلام
- عفريت سمارة
- وفاء للأبد
- إجازة نصف السنة
- حب للجميع
- غرام في الكرنك
-  حرامي الورقة
- غرام في الطريق الزراعي
- كفاني يا قلب
-  قمر 14
 

محمود رضا الاعمال غرام فى الكرنك شيرين رضا جامعة القاهرة

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