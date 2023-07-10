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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 86 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات بمراكز
إزالة تعديات بمراكز المنيا

في إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف، نفذت الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة التسعة حملات مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ والتي تنتهى ٢٨ يوليو الجاري تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة وزير التنمية المحلية.
 

أزالت الوحدة المحلية ٢١ حالة تعد منها ١٦ حالة بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية تله، و٤ حالات بقريتى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان و حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى مكة جنوب المدينة.
 

وفى مركز ملوى، أزالت الوحدة المحلية ٦ حالات تعد على أراضى أملاك دولة تابعة للري، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى حالة تعد على أرض زراعية بقرية جوادة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية بنى حرام .
 

وفى مركز بنى مزار، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة ٢٦ حالة تعد بالبناء المخالف منها ١٤ حالة بالمدينة و ٥ حالات تعد على أرض تعاون زراعى بقرية أبو جرج و ٦ حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرى أبطوجة وبردونة وساقولا التابعة لمجلس قروى شلقام وحالة فى المهد بقرية صندفا.
 

 وفى مركز مغاغة، تم إزالة ٢٧ حالة منها ٨ حالات بناء مخالف بحى شرق المدينة و ١٠ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بقرية ميانة و ٤ حالات بمجلس قروى آبا و ٥ حالات بقرية طنبدى.
 

 كما أزالت الوحدة المحلية لمركز العدوة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها حالتان بقرية البسقلون وحالة تعد خارج الحيز العمرانى بقرية الشيخ مسعود ، وفى مركز سمالوط ، تم إزالة ١٣ حالة تعد بالبناء بدون ترخيص.

سمالوط 22222222
سمالوط 22222222
المنيا 111
المنيا 111
بني مزار
بني مزار
المنيا إزالة تعديات بمراكز المنيا المرحلة الثالثة الموجة21 السيد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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