أصغر عريس في مصر: "فاتح بيتين وفيديوهاتنا بقت ترند"

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لخطبة مطربي الأفراح عبده نجم، ومنة قدري، وتردد أن سن العروسين 13 سنة فقط، وتم تلقيبهم بأصغر عروسين في مصر.

عبده نجم، قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن عمره الحقيقي 17 سنة، والعروسة أيضًا 17 سنة، وأنهما نجحا في الصف الثاني الثانوي.

وعن سبب الخطبة في هذه السن الصغيرة، قال “نجم” إنه تعرف عليها قبل شهر في حفلة غناء، وتشاركا الحفلات سويا، ونشروا مجموعة من الفيديوهات تصدرت ترند عمليات البحث، مردفا: "الأيام عدت واتخطبنا".

وقالت منة، إن أهلها لم يوافقوا في البداية لكنها أقنعتهم، وقالت لهم: "شغلنا حلو مع بعض، والناس حبتنا واحنا سوا".

وعن قدرته على تحمل تكاليف الزواج، قال: "أنا فاتح بيتين، بيت أبويا، وأخويا، وبأصرف على فرقة فيها 25 واحد".

محمود نجم شقيق عبده الأكبر، قال إنه يعمل مديرا لأعمال شقيقه، في الفرقة المكونة من 25 فردًا، مشيرًا إلى أنه مشهور في الحفلات الشعبية، وفاتح بيوت كثيرة، ولفت إلى أنه متعلم مقامات ودارس موسيقى.