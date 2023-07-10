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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

جثة طفل
جثة طفل

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الإثنين، على جثة طفل في الثانية عشرة من عمره، في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 12 سنة، مجهول الاسم والعنوان، في حالة تفحم وتحلل، وذلك في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، ووجود شبهة جنائية.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الشرقية تفحم أرض زراعية بلبيس

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