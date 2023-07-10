العثور على جثة طفل متفحمة فى أرض زراعية بالشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم الإثنين، على جثة طفل في الثانية عشرة من عمره، في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 12 سنة، مجهول الاسم والعنوان، في حالة تفحم وتحلل، وذلك في أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، ووجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.