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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل تأثير المنخفض الهندى على المحاصيل فى مصر

المنخفض الهندي
المنخفض الهندي

كشف الدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، تفاصيل تأثير المنخفض الهندي على المحاصيل في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل مباشر على المحاصيل، حيث يسبب إجهادا حراريا للنبات، مثلما يحدث للإنسان عندما يقف تحت الشمس لفترات طويلة.

وأوضح هاشم، أن نتيجة الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، تقل إنتاجية النبات، مما يؤثر على الأمن الغذائي، فضلًا عن زيادة في الاستهلاك المائي، وموت بعض أنواع الخضروات، وحدوث تلف في عملية الحصاد. 

وشدد على ضرورة اتباع بعض التعليمات عند حصاد الخضروات الورقية، لتقليل الفاقد، وهي أن يتم جمعه في الصباح الباكر أو نهاية اليوم، بعيدًا عن أوقات الحرارة الشديدة، وألا يترك المحصول في الشمس.

المناخ التغيرات المناخية المنخفض الهندي

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