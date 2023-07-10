وزير الخارجية السعودي يلتقي لافروف في موسكو

التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا، بالعاصمة موسكو، حسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).

أضافت "واس"، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، في ما يخص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

مصادر: "الناتو" يتفق على خطط توضح كيفية الرد على هجوم روسي

وأعلنت مصادر دبلوماسية، الاثنين، أن حلف الناتو يتفق على خطط توضح بالتفصيل كيفية الرد على هجوم روسي، وفق وكالة رويترز.

ويناقش كبار الدبلوماسيين الأتراك والأمريكيين يناقشون قمة الناتو المقبلة في فيلنيوس.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقشا القمة المقبلة لقادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، تناول الزعيمان أيضا توسيع الناتو.

يوم الأحد، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن أيضًا على عقد اجتماع فردي في قمة الناتو المقرر عقدها يومي 11 و 12 يوليو.

أثناء حديثهما عبر الهاتف، ناقش أردوغان وبايدن أيضًا مجموعة من الأمور بما في ذلك محاولة السويد الانضمام إلى الناتو وبيع الولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا.

في السياق، قالت مصادر دبلوماسية تركية، نقلاً عن وكالة الأناضول، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقشا القمة المقبلة لقادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام في مكالمة هاتفية يوم الاثنين ، تناول الزعيمان أيضا توسيع الناتو.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن أيضًا على عقد اجتماع فردي في قمة الناتو المقرر عقدها يومي 11 و12 يوليو.

أثناء حديثهما عبر الهاتف، ناقش أردوغان وبايدن أيضًا مجموعة من الأمور بما في ذلك محاولة السويد الانضمام إلى الناتو وبيع الولايات المتحدة لطائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا.